Nelu Tătaru: Fac testul pentru coronavirus odată pe lună (VIDEO)

”Când este nevoie sau când am contact direct sau când am fost în anumite zone. Nu îl fac odată pe săptămână, dar mă protejez. Destul de des, să spun, odată pe lună (fac test pentru depistarea Covid-19, n.r.), în contextul în care știu că am fost într-o anumită zonă unde erau cazuri sau persoanele care erau acolo au fost confirmate ulterior, atunci îl fac chiar dacă nu am fost un contact direct foarte apropiat”, a spus el.

Nelu Tătaru: 4,6% din populație este imunizată în acest moment

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a explicat că se poate vorbi despre imunizare colectivă atunci când cel puțin jumătate din populația unei țări se infectează și se imunizează.

Întrebat de Silviu Mănăstire, la „Dosar de politician”, ce părere are despre acea ipoteză potrivit căreia cam toți o să ne îmbolnăvim sub o formă sau alta de COVID-19, ministrul Nelu Tătaru a explicat: „Se vorbea la începutul acestei pandemii că trebuie să fim obișnuiți să trăim un an și jumătate, doi cu acest virus. O imunizare se va face atunci când 50%, 60% din populația unei comunități, unei țări se va infecta și se va imuniza, dar am văzut că, totuși, evoluția acestei pandemii a fost un pic atipică, iar dacă ne uităm câte cazuri au fost în Italia, Spania, și am văzut că aveau doar o imunizare de 5%, 6%. Și noi acum, acel studiu de seroprevalență, pe care l-am început la 1 iunie și pe care a trebuit nu neapărat să îl sistăm, să fie la o intensitate mai mică, avem totuși 11.000 de cazuri din cele 17.000 de seruri pe care le-am prelevat, și în care avem un 4,6 imunizare la nivel național. O imunizare mică – înseamnă că 4,6 din populație suntem imunizați în acest moment”.ÎNCĂ O MOARTE FULGERĂTOARE, ÎN ROMÂNIA! CAUZA DECESULUI NU ESTE CUNOSCUTĂ ÎNCĂ

„Nu este bine, în condițiile în care noi ce am observat din studiile noastre pe care le-am făcut, atât prin cele pe care le-am făcut în bazinul Dornelor, atât prin cele pe care le-am făcut prin donatorii de plasmă, cam coincid. La 40% din subiecți care au trecut prin boală, am văzut că aveau un titlu mare de anticorpi, 40% un titlu mic și 20% nu aveau titlu absolut deloc. Sunt și studiile care au relevat la un moment dat – și studiile celor de la Oxford – că dezvoltăm niște anticorpi și o apărare celulară, prin acele limfocitete. Se speră foarte mult la acea apărare celulară prin limfocitete, care să reacționeze împotriva SARS-CoV-2. Rămâne ca viitorul și ce învățăm din mers despre acest SARS-CoV-2 să ne dea și rezultatul scontat”, a adăugat Nelu Tătaru.

Avem 1.050 de paturi de terapie intensivă complet dotate dedicate COVID

Oficialul a explicat că deși în acest moment la nivel național suntem într-o „ușoară creștere” ca număr de cazuri noi de COVID-19, ea este una „progresivă, nu exponențială”. În plus, spune el, evaluarea autorităților implica „o creștere relativă” a numărului de îmbolnăviri nou depistate, având în vedere că a fost „o lună destul de încărcată” și „o serie de reguli nu au fost respectate”.

Întrebat de Silviu Mănăstire dacă sistemul sanitar românesc ar putea face față unui număr mai mare de bolnavi în stare gravă, ministrul Sănătății a explicat: „După cum știm, cred că teama vine din lunile martie-aprilie, când vedeam Spania și Italia cu acei pacienți care n-aveau loc în terapie intensivă – și care aveau loc în terapie intensivă nu aveau toți loc la acele aparate de ventilație mecanică, și atunci medicul era forțat să aleagă cine intră pe ventilație mecanică invazivă, și cine nu. În acest moment, noi din 2.500 de paturi care sunt pe spitalele suport COVID 1.050 sunt cele care au dotare completă. Noi trebuie să știm că din aceste 550 de cazuri (n.r. – din Terapie Intensivă) doar 176 de cazuri sunt prin ventilație mecanică invazivă. Celelalte sunt în grade diferite de insuficiență respiratorie și cu suport respirator neinvaziv, plecând de la mască, plecând de la o sursă simplă de oxigen”.