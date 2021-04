Nelu Tătaru: Imunizarea, cea de 60 - 70%, o ajungem prin vaccinare sau trecând prin boală (VIDEO)

Nelu Tătaru, președintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților, a vorbit, marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre imunizarea populației față de virusul Covid-19, menționând că la cea de 60 - 70% se ajunge prin vaccinare sau trecând prin boală.

„Cred că evoluția (imunizării, n.r.) ca să o putem vedea, eu știu, până peste două luni ar trebui să putem să gestionăm ce se întâmplă în următoarele zile, în următoarele săptămâni. De aici cred că trebuie să plecăm. În condițiile în care, eu știu, preconizăm anumite măsuri de relaxare, anumite măsuri de revenire la normal, nu țin doar de cei care gestionează în acest moment pandemia, țin de tot ce înseamnă componentă, inclusiv componenta populației generale. Aici cred că ar trebui să existe un compromis, nu neapărat un consens în care să putem ajunge la o scădere a numărului de cazuri și să gândim că la 1 iunie avem un număr mare de vaccinați, dar avem și o scădere a agresivității al acestui val trei”, a afirmat acesta.

Nelu Tătaru a mai spus că „trebuie să înțelegem că fiecare din noi suntem o particularitate. Facem boala într-un fel, producem anticorpi în alt fel”.

„Imunizarea, cea de 60 - 70%, o ajungem prin vaccinare sau trecând prin boală”, a adăugat el.

