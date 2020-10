Nelu Tătaru: În măsura în care primul vaccin anti-COVID va fi gata, acela va fi și la noi. Avem speranță pentru sfârșitul anului sau începutul anului viitor (VIDEO)

Ministrul Sătății, Nelu Tătaru, a declarat joi că există speranțe ca până la finalul acestui an sau la începutul anului viitor să fie disponibil un vaccin împotriva noului coronavirus. ”În măsura în care primul vaccin va fi gata, acela va fi și la noi”, a spus Tătaru.

Întrebat joi, în timpul unei vizite la Constanța, dacă în decembrie va fi disponibil în România un vaccin anti-COVID-19, Nelu Tătaru a răspuns: ”Există această posibilitate la nivelul întregii comunități europene. Noi suntem angrenați, întreaga comunitate europeană, pentru acest vaccin. Sunt opt firme producătoare, Comisia Europeană are discuții cu trei firme producătoare, în măsura în care primul vaccin va fi gata, acela va fi și la noi. Toată achiziția se face prin Comisia Europeană și vaccinul va fi distribuit către fiecare stat în parte, avem speranța pentru sfârșitul anului sau începutul anului viitor”.

În ceea ce privește condițiile de transport și depozitare a vaccinului, ministrul Sănătății a precizat: ”Depinde de vaccin. Sunt vaccinuri care au anumite condiții, minus 70 de grade sau 28 de grade. Noi suntem pregătiți pentru ambele tipuri de vaccinuri, avem pregătită și rețeaua”.

De asemenea, întrebat care vor fi criteriile în funcție de care va fi vaccinată populația, Tătaru a spus: ”În primul rând vor fi cei care sunt în prima linie, personalul medical, iar apoi cei din linia a doua, persoanele cu risc, cu vârstele extreme”.

