CORONAVIRUS | Nelu Tătaru, declarații despre cum nu a reușit să se infecteze după vizitele dese în teritoriu: ”Urmam anumite proceduri”

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, sâmbătă, cum a reușit să evite o contaminare cu noul coronavirus, deși a efectuat mai multe vizite în spitalele din țară, acesta fiind secretar de stat, iar din 26 martie ministru.

Astfel că, oficialul a mărturisit, la Digi24, că anumite momente nu le poate uita așa ușor.

El a mai precizat că dinainte de a pleca la Suceava, erau cazuri în Parlament, cazuri în minister și, chiar dacă nu a fost contact direct cu nicio persoană, a fost nevoit să se izoleze. Ministrul a ales să lucreze într-o locație care avea și o cameră liberă, ”unde puteam face și acele nebulizări sau dezinfectări”.

Nelu Tătaru a afirmat că era dezinfectat în măsura în care venea din focare.

Nelu Tătaru, despre cum nu a reușit să se infecteze cu noul coronavirus: ”Urmam anumite proceduri”

Oficialul a spus căa fost în focare și își lua măsuri minime de precauție, respectiv o mască și păstra distanța socială. Potrivit acestuia, mănușile erau omniprezente și în fiecare seară, la fiecare întoarcere din teritoriu, urma anumite proceduri: nebulizări, dezinfectări, băi.

„Veneau echipe care dezinfectau, mă dezbrăcam, puneam toate hainele într-o cameră goală, începea nebulizarea, eram dezinfectat inclusiv eu, făceam baia, urma o oră sau două, că nu era etanșeitate, în care respirai un aer, în care seară de seară te gândeai ce faci a doua zi, dar nu te gândeai la expunere decât prin precauțiile pe care le luai. Și asta se întâmpla în fiecare seară, pentru că plecam în fiecare zi”, a spus ministrul Sănătății.

Nelu Tătaru: Eu cred că al doilea val nu va mai fi ca acest prim val

Nelu Tătaru consideră că un al doilea val al îmbolăvirilor cu SARS-CoV-2 nu va mai avea amploarea primului. Cu toate acestea, ministrul subliniază că autoritățile trebuie să fie pregătite să gestioneze o a doua etapă a infectărilor nu noul coronavirus.

Referindu-se la perioada verii, ministrul Sănătății a estimat că se va menține transmiterea intracomunitară a virusului, motiv pentru este recomandată imunizarea mai ales în cazul persoanelor aflate în categoriile de risc.

"Eu cred că al doilea val nu va mai fi ca acest prim val, dar noi trebuie să fim pregătiţi pentru absolut orice. (...) Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate vom trece şi prin al doilea. Suntem o parte dintre noi care se imunizează. Imunizarea noastră se face în două feluri: trecând prin boală sau vaccinându-ne. Deocamdată vaccinul nu-l avem (...) Ca şi vaccinul antigripal, ca şi vaccinul anti-Covid, le recomanzi. Sunt acele seturi de vaccinuri care se fac pe program pe care le luăm din copilărie, pe acelea le-aş face vaccinare obligatorie. Este o patologie care, poate, o s-o avem un an, doi, nu este o patologie care se perpetuează de la an la an. (...) Nu putem introduce oligativitate după un an-doi de boală”, a afirmat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătății, despre reluarea fotbalului: ”Puteți controla o galerie?”

Nelu Tătaru a declarat că revenirea suporterilor pe stadion este imposibilă în acest moment, deoarece oamenii nu vor mai păstra distanța socială, în euforia partidei.

„În momentul de față, noi avem spectacole în aer liber, pe scaun, cu distanțare. Întrecerile sportive n-o să le putem face de pe scaun. Oamenii sunt în mișcare, sunt în apropiere, iar distanțarea nu mai poate fi controlată. Puteți controla o galerie? Puteți controla o bucurie a golului?”, a spus el.