Nelu Tătaru intervine în scandalul mărțișoarelor: Totuși, un mărțișor nu este un schimb periculos de obiect personal (VIDEO)

Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății și actual președinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, cataloghează drept ”o forțare” discuțiile din spațiul public cu privire la riscul de transmitere a coronavirusului pe care l-ar implica oferirea de mărțișoare și flori la școală de 1 și 8 Martie.

”Cred că ne aducem aminte începutul pandemiei, când explicam precauțiile și căile de transmitere: transmitere aerogenă și transmitere pe suprafețe. Cred că în acest moment forțăm un pic o transmitere pe suprafețe la mărțișoare. Cred că aglomerațiile umane care se realizează... Cred că, în acest moment, păstrarea unor precauții ca masca și dezinfectantul pe care îl avem pot fi elementele esențiale și în înmânarea unui mărțișor. ȘI domnul ministru Cîmpeanu, și domnul Rafila sunt pe aceeași linie. Considerăm că totuși, un mărțișor nu este un schimb periculos de obiect personal”, a declarat deputatul PNL, prezent în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.