Nelu Tătaru: Întreaga Europă se pregătește de valul trei al pandemiei, cred că nici noi nu o să scăpăm, dar depinde de noi cum o să trecem valul (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, în prezent, președinte Comisia de sănătate din Camera Deputaților, spune că, cel mai probabil, România nu va scăpa de al treilea val al pandemiei de coronavirus, de care se vorbește deja în mai multe state din Europa. În acest context, Tătaru a subliniat importanța respectării în continuare a tuturor măsurilor de protecție sanitară.

”Întreaga Europă se pregătește de valul trei, cred că nici noi nu o să scăpăm de acest val, dar depinde de noi cum o să trecem valul. Rămân aceleași restricții, rămân aceleași precauții, suntem într-un sezon în care avem un vaccin, am vaccinat grupa 1, suntem la grupa a doua populațională, avem un personal medical care, în proporție de 90-95% s-a vaccinat, avem o scădere a infecțiilor în spitale la personal cu 87%, cred că privim altfel valul trei care se preconizează că va veni, dar din punct de vedere al precauțiilor, ar trebui să rămână aceleași. Avem, în acest moment, în schimb, mai multe activități reluate, printre care și școala, și deci mobilitatea în toate aceste activități trebuie să fie un factor de care să avem mare grijă”, a declarat Nelu Tătaru, miercuri seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat.

Știre în curs de actualizare

