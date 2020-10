Nelu Tătaru: La nivelul Capitalei am identificat și operaționalizăm, în acest moment, 102 paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19 / Care este situația în țară (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a prezentat, joi, în debutul ședinței de Guvern situația paturilor de terapia intensivă pentru pacienții cu COVID-19, în condițiile în care autoritățile încearcă o creștere a capacității paturilor de ATI. Astfel, pentru București, ministrul a anunțat că sunt operaționalizate 102 noi paturi de ATI pentru persoanele infectate cu coronavirus, aflate în stare gravă.

„La niveul Capitalei am identificat și operaționalizăm, în acest moment, 102 paturi de terapie intensivă, spitalele Colentina și Malaxa fiind în integralitate spitale suport-COVID. Avem 10 paturi de ATI la Malaxa și 29 la Colentina, cu posibilitatea de încă 20. Celelalte spitale care sunt Floreasca, Universitar, Sfântul Ioan și Pantelimon sunt spitale suport-COVID pe terapie intensivă. Avem la Pantelimon 20 de paturi, 10 la Floreasca, 11 la Universitar și 10 la Sfântul Ioan. În Capitală posibilitatea este de 102 paturi și încă 35 le putem operaționaliza, dar trebuie să ducem și personal”, a spus Nelu Tătaru.

Totodată, Nelu Tătaru a vorbit modul în care se are în vedere creșterea capacității de terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19 la spitalele din țară.

”La Iași, la sfârșitul săptămânii trecute, aveam undeva la 25 de paturi, am operaționalizat și avem 53 în acest moment. La Spitalul mobil sunt niște probleme la probele de lucru pentru terapie intensivă, acele patru stații de oxigen au cedat. Acolo suntem cu cazuri medii în acest moment, sunt 30 de paturi pentru cazuri medii, promisiunea fiind de la producători ca într-o săptămână să refacă și să mergem, dacă nu cu cele 48 de paturi de terapie intensivă măcar cu 24.

La Suceava avem acea secție de terapie intensivă în cadrul ”Biolilor infecțioase”, dar analizăm și posibilitatea unor paturi suplimentare de ATI în Spitalul Județean.Noi DEZVĂLUIRI BOMBĂ despre CONCEDIEREA lui Mihai Petre de la Românii au talent!

În zona de centru, la Mureș avem o capacitate de 61 de paturi de terapie intensivă, prin operaționalizarea a încă 20 în această săptămână.

La Cluj s-a trecut la operaționalizare tip suport-COVID Spitalul Municipal, au solicitat personal, s-au reorganizat și din cele 17 paturi de ATI, în acest moment sunt operaționalizate șase, iar celelalte vor fi operaționalizate în zilele următoare.

La Brașov avem cele 28 de paturi - 14 de terapie intensivă, 14 – intermediară, din spitalul modular de lângă Spitalul Județean. Am recomandat ca și pe cele de terapie intermediară să le transformăm în terapie intensivă.

La Spitalul de Boli Infecțioase se operaționalizează în aceest moment încă cinci patrui de ATI și în două săptămâni vom avea operaționalizat și Spitalul Tractorul, unde din cele 150 de paturi, 20 sunt de terapie intensivă.

Pe zona de vest, la propunerea celor de la Spitalul Județean, operaționalizăm ca suport-COVID Casa Austria, unde avem 50 paturi pentru simptomatologie medie și 11 paturi de terapie intensivă. Acolo avem și o unitate mobilă de terapie inetnsivă.

În aceste zile evaluăm regiunea sud-est, Constanța și Galați, și sud-vest, la nivel de Craiova”, a mai spus Nelu Tătaru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.