În localitate se va circula fără declarație pe proprie răspundere, iar în afară localității se va circula doar având motive serioase, a declarat ministrul Sănătății, luni. Nelu Tătaru a mai spus că „am pornit la război cu mâinile goale” și că „va fi o perioadă lungă până când vom avea viața de dinainte de Covid”. Acesta și-a manifestat speranța că număr de îmbolnăviri va scădea săptămâna viitoare.

„S-a pornit testarea de la capacitatea iniţială de un laborator şi în prezent s-a ajuns la 75 de laboratoare, totalizând circa 11.000 de teste pe zi. Până în momentul actual s-au realizat peste 260.000 de testări. S-a instituit un sistem rapid de control medical şi epidemiologic la frontiere”; a precizat ministrul, în Parlament.

Ministrul Sănătății a mai susținut că nu ar fi drept să avem prea mari pretenții de la un sistem sanitar care suefră de 30 de ani: „Dacă în urmă cu 6 săptămâni aveam un corp medical fragilizat, acum avem un corp medical în prima linie. Astăzi mă mândresc cu ei. Chiar dacă uneori au fost huliți, astăzi fac ce trebuie. Un sistem medical care suferă de 30 de ani, care de două luni e în pandemie. Nu poți să îi ceri imposibilul”.​

„Am avut ca reper recomandările OMS și Comisiei Europene. Au fost constituite rapid noi structuri, au fost aprobate instrumente de reglementare. Încă din 23 ianuarie a fost aprobat ordinul MS pentru constituirea grupului de lucru de management și a grupului științific”, a mai explicat Tătaru, în Parlament, la „Ora Guvernului”.

