În ultimele săptămâni a început să se discute din ce în ce mai mult în spațiul public despre posibilitatea revenirii la starea de urgență. Momentan, autoritățile nu au în vedere „lockdown-ul total", a declarat Nelu Tătaru.

„Nu se impune acest lucru. După cum știți, adaptăm restricțiile la nivel local. Fiecare județ se adaptează în funcție de indicele de la DSP", a declarat Nelu Tătaru miercuri, 21 octombrie.

„Această pandemie nu se tratează în spitale, ci în prespital. Haideți să păstrăm acele reguli și poate vom putea să odihnim și sistemul sanitar", a mai declarat oficialul Guvernului.

