Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a anunțat că niciuna dintre cele 13 persoane din Gorj testate nu au coronavirus. Mai sunt în lucru testele a 19 persoane din Gorj, care nu au fost contacți direcți. Nu avem nicio persoană pozitivă cu coronavirus, a insistat Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne.

În acest moment sunt 69 de persoane în carantină și peste 4.000 izolate la domiciliu. De asemenea, sunt 4.000 de locuri identificate în județe pentru cei care sunt în carantină.

Tătaru a mai declarat că a fost emis un ordin de de carantină: „Toate persoanele care vin din zone închise, vasul de croazieră, Wuhan, cele 11 regiuni din Italia, sunt puse în carantină instituționalizată. Se vor face teste la diferență de 24 de ore, care trebuie să fie negative. Persoane care sunt asimptomatice care vin din restul zonelor din Italia vor sta 14 zile la domiciliu. Vom beneficia ei și familiile lor de concediu medical. Comitetele județene de urgență vor administra aceste centre de carantină. Pentru cei izolați voluntar la domiciliu legătura se va ține cu medicul de familie și DSP. Toate testele realizate până azi, inclusiv cele de la Buzău și Alba Iulia, sunt negative”. Supravegherea se face prin DSP și medicul de familie.

Marți a fost emisă o dispoziție DSU către prefecți, astfel încât Comitetele pentru situații de urgență să stabilească rolul fiecărei instituții componente. Fiecare județ își creează mecanismele, a mai precizat acesta.

