Corpul de control al Ministerul Sănătății va face verificări la Gorj, acolo unde directoarea Direcţiei de Sănătate Publică a fost demisă pentru ar fi dat informaţii false privind numărul locurilor pentru carantină şi persoanele aflate în carantină.

Raed Arafat, șeful DSU, a subliniat că dacă cineva a greșit sau a dat dovadă de neglijență trebuie să fie sancționat, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne pripim cu acuzațiile, până când controlul nu va fi finalizat.

Întrebat dacă la Gorj este vorba despre incompetență sau rea-voință, Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății a răspuns: „Corpul de Control ne va spune. Părerea mea e că sunt amestecate”.

„O măsură poate suferi schimbări. Măsurile nu rămân rigide și nu rămân așa pe toată perioada. Unele persoane pot fi sub carantină la domiciliu. Nu putem să acuzăm oamenii de incompetență sau rea-voință. Nu avem o linie clară care îți spune alb e drepta și negru e stânga. Deciziile pot suferi schimbări într-o situație dinamică. Trebuie să evităm să etichetăm persoane”, a insistat Raed Arafat.

Directoarea Direcţiei de Sănătate Publice Gorj a fost demisă de Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, în timpul unei videoconferințe, pentru gestionarea defectuoasă a situaţiei medicale din judeţ, în contextul depistării primului caz de coronavirus în România.

Ea ar fi dat informaţii false privind numărul locurilor pentru carantină şi referitor la persoanele aflate în carantină. Decizia a fost luată în timpul videoconferinţei care a avut loc la Ministerul Sănătăţii, cu toţi şefii DSP-urilor din ţară. (Detalii AICI)

