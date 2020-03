Nelu Tătaru: Nu putem să interzicem nimănui să vină acasă, dar recomandăm românilor, ca dacă nu au treburi urgente, să rămână în Italia (VIDEO)

Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat, joi, în cadrul Știrilor B1 TV, că nimeni nu le poate interzice românilor din Italia să revină acasă, în contextul epidemiei de coronavirus din această țară, însă recomandarea este ca aceștia să rămână în Peninsulă dacă nu au treburi urgente în România.

”Nu putem să interzicem nimănui să vină din Italia acasă, dar recomandăm românilor, ca dacă nu au treburi urgente, să rămână în Italia în acele zone în care, fie sunt în izolare la domiciliu, sau își desfășoară activitatea”, a declarat Tătaru.

În ceea ce privește situația din România, secretarul de stat a precizat că există o creștere lentă a numărului de cazuri, în comparație cu situația din țările vecine.

„Suntem într-o creștere, dar lentă, a numărului de cazuri, față de celelalte țări care sunt în jurul nostru. Suntem la al șaselea caz, dintre care trei sunt vindecate, unul este la domiciliu, celelalte trei sunt într-o stare generală bună, stabile hemodinamic și ca patologie, având și niște boli coexistente. Suntem într-un prim scenariu, până la 25 de cazuri. Cazurile noi credem că vor merge într-un context strict al nostru, în măsura în care noi reușim să ne facem procedurile. (...)

Vin niște sărbători Pascale la care avem niște comunități în Italia, în Spania, în Anglia. Suntem pregătiți să gestionăm în măsura în care am văzut că și ei au înțeles că nu este chiar necesar să vină în România”, a mai spus Nelu Tătaru.

În România au fost confirmate până acum șase cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dintre care trei au fost declarate vindecate.

Între timp, Grupul de Comunicare Strategică a făcut noi precizări cu privire la situația pacienților.

”Trei din cele șase persoane diagnosticate cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul României au fost declarate vindecate. Primul caz depistat în țară, bărbatul din județul Gorj, a fost externat. Ceilalți doi pacienți, femeia în vârtă de 38 de ani și bărbatul în vârstă de 48 de ani, internați într-un spital din Timișoara, au fost declarați vindecați după ce două teste efectuate la intervale de 24 de ore au avut rezultat negativ.

Cele două persoane, declarate vindecate la Timișoara, vor rămâne sub supraveghere medicală până în momentul externării lor.

În acest moment, mai sunt internați 3 pacienți diagnosticați cu infecție cu COVID-19 (coronavirus) în centre medicale specializate în tratarea bolilor infecțioase din Timișoara, Cluj-Napoca și Iași, starea de sănătate a acestora fiind stabilă, iar evoluția acestora este monitorizată permanent de personal medical”, se artă într-un comunicat de presă al Grupului de Comunicare Strategică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.