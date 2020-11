Nelu Tătaru respinge acuzațiile PSD: Dacă aș fi fost un ministru de birou, credeam ce spun ei, dar am ales să cobor în prima linie (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că știe perfect care este situația paturilor la Terapie Intensivă pentru bolnavii de COVID-19 deoarece încă de când era secretar de stat în Minister a ales să meargă în teren, nu să stea într-un birou. El a negat acuzațiile PSD, potrivit cărora nu sunt suficiente locuri la ATI pentru acești pacienți. Tătaru a precizat că există o situație permanent actualizată a numărului de paturi și a insistat că politicul nu ar trebui să se amestece în treburile personalului medical.

„Dacă aș fi fost un ministru de birou înțelegeam și credeam ce spun ei, dar am ales, încă de când eram secretar de stat, să cobor în prima linie. Sunt un om de prima linie și nu pot sta departe de prima linie. Evaluările noastre se fac destul de pragmatic. În această săptămână am fost în spitalele din județele Moldovei și am făcut evaluarea și de extensie, și câte paturi sunt ocupate, și ce rezerve putem aveam.

În condițiile în care noi avem 910 pacenți la ATI, din care 310 sunt cei care sunt intubați, cei cu ventilație mesanică invazivă, restul sunt diverse grade de insuficiență respiratorie care merg pe diverse grave de suport respirator. La un moment dat pot scădea, și ajung pe intubație invazivă, sau pot rămâne superficiale. Evaluarea fiecărui moment în parte ne dă și măsura momentului în care el poate rămâne la ATI sau poate trece pe terapie intermediară.

Noi am avut și controale încrucișate. Știm cam ce se întâmplă pe terapiile intensive. Medicul curant este cel care decide gradul și care decide și terapia de urmat. În fiecare dimineață se fac rapoarte de gardă comune între șefii de ATI din județele respective și noi știm.

Eu zic că ar trebui să lăsăm, totuși, partea medicală să-și facă treaba indiferent de culoarea politică pe care o susține și să avem încredere în acest corp medical”, a declarat Nelu Tătaru, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.ACCIDENT CUMPLIT, în România! A MURIT. Polițiștilor NU le-a venit să creadă când au văzut CINE se afla în mașină