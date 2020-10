Nelu Tătaru: Restaurantele se vor închide când indicele de infectare despășeste 1,5 la mia de locuitori (VIDEO)

Nelu Tătaru a vorbit, joi seară, în platoul B1 TV despre închiderea restaurantelor, în condițiile în care în România, în ultimele două zile s-au înregistrat peste 200 de cazuri de infectare cu COVID-19.

Ministrul Sănătății a spus că nu este vorba deocamdată despre o închidere a restaurantelor la nivel național, ci proggresiv, pe măsură ce rata de infectare despășeste 1,5 la mia de locuitori, într-o anumită localitate.

"După cum știți de la 1 septembrie, s-au redeschis restaurantele din hoteluri, atât pentru cei aflați în hoteluri atât cât și pentru cei care vin din exterior...Era acea regulă pentru cei care veneau din afară: localitatea respectiva avea un indice cumulat de pe ultimele 14 zile de sub 1, 5 la mia de locuitori. Deja în județul Suceava, Vama Veche,Limanu, s-au închis, acest indice crescând peste 1,5. Constanța a anunțat, în decursul următoarei săptămâni, dacă va creste acest indice se va lua aceeaşi măsură. La Iași am văzut la fel ca s-a anunțat aceasta decizie poate de luni. Trebuie menționat aici ca cai aflați în hoteluri pot mânca în continuare acolo chiar dacă este un indice de peste 1,5. Dacă județul este peste 1,5, dar localitatea este sub 1,5 se va putea desfășură activitate de servire în acel restaurant. Rămâne să se poată evalua de către autoritățile locale,DSP, Comitete Județene pentru Situații de Urgenta, evoluția. Când vedem o creștere și acest indice depășește 1,5, se vor închide aceste restaurante", a explicat Nelu Tătaru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.