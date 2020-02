CORONAVIRUS | Secretar de stat: Nu e cazul să ne gândim la epidemie sau la închiderea granițelor (VIDEO)

Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat că nu e cazul să vorbim de o epidemie de coronavirus în România și nici de închidrea granițelor. Avem trei cazuri confirmate, atât.

Pacientul confirmat miercuri nu are simptome, femeia confirmată vineri are o tuse seacă, iar celălalt bărbat are o insuficiență respiratorie ameliorată.

„Nu e cazul să ne gândim la epidemie sau închiderea granițelor. Avem niște infecții respiratorii”, a precizat Tătaru.

În schimb, Raed Arafat a susținut că: „dacă se va ajunge la cazuri peste tot, dacă continuăm așa, vom ajunge să spunem: ”nimeni nu mai intră”. Experții noștri sunt în legătură cu OMS și vor veni cu propuneri”.

