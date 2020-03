Ministerul Sănătății: 22 de cadre medicale de la spitalul ”Gerota” au coronavirus / La unitatea medicală ajunsese fostul ofițer MAI care a mințit autoritățile (VIDEO)

Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că în ultimele două zile 22 de cadre medicale de la Spitalul MAI ”Dimitrie Gerota” au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus.

Reamintim că la această unitate medicală a ajuns un fost ofițer MAI, care a mințit autoritățile în privința deplasărilor în străinătate. Pentru a scăpa de măsura autoizolării, el a spus că nu a fost plecat nicăieri, deși mersese în Israel. A infectat astfel 49 de persoane: medici, pacienți și rude. Pentru asta, el s-a ales cu dosar penal.

„Adunate sunt 22 de cazuri la Gerota, toate cadre medicale confirmate pozitiv. Simptomatologia lor e ușoară sau chiar asimptomatici. Unul singur are o simptomatologie de insuficiență respiratorie, stabilă în acest moment.

Spitalul Gerota, fiind un spital al altei rețele, noi am dezvoltat ancheta epidemiologică externă la tot ce a însemnat contacții externi, ancheta internă fiind desfășurată de Ministerul de Interne. Din informațiile noastre, acum se face o dezinfecție terminală la acest spital”, a declarat Nelu Tătaru, pentru B1 TV.

Secretarul de stat a mai precizat că majoritatea celor 22 de persoane se aflau în spital în carantină, iar alții în izolare la domiciliu.

