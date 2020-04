Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a anunțat că Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” va fi trecut sub conducere militară, în condițiile în care mai multe cadre medicale, dar și managerul unității au fost testați pozitiv pentru coronavirus. Astfel, întregul personal medical va fi testat, dar și cadrele de la Stația de ambulanță.



„Având în vedere că tot managementul spitalului județean este infectat cu COVID, managerul și ceilalți sunt contacți, am luat decizia împreună cu ministrul Apărării să dăm un ordin de misiune, în care managementul pe perioada stării de urgență să fie asigurat de cadre medicale militare, venite din țără de la spitalul din Brașov, precum și de aici de la spitalul militar. În măsura evaluării, avem în plan o limitare a focarului atât de la spitalul județean, cât și de la spitalul militar”, a declarat Nelu Tătaru, ministrul Sănătății.

Vestea vine în contextul în care atât managerul unității, cât și mai multe cadre medicale au fost testate pozitiv pentru coronavirus. Astfel, conform deciziei luate de ministrul Nelu Tătaru, tot personalul de la SJU Focșani va fi testat, lucru valabil și pentru cadrele de la Stația de ambulanță. O serie de pacienți vor fi relocați la Spitalul militar din localitate, precizează ministrul, care a subliniat că ancheta epidemiologică de la Focșani a scăpat de sub control și se vor face noi verificări.



„Vreau ca cei în drept de la spitalul departamental să facă o evaluare a spitalului militar dacă putem reloca pacienți în acest spital, în măsura în care reușim să izolăm tot ce înseamnă spital județean, în funcție de secție și de patologia ei. Avem, în acest moment, început un proces de evaluare a personalului medical. Va fi testat întregul personal spitalul județean, precum și de la Stația de ambulanță”, a adăugat Nelu Tătaru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.