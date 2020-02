CORONAVIRUS | TelVerde - 0800 800 358. Secretar de stat: Nu trebuie să aglomerăm supermarketurile sau spitalele (VIDEO)

Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a anunțat deschiderea unui telverde la care oamenii pot suna pentru a afla informații despre noul coronavirus. Acesta a precizat că 0800 800 358 nu este un număr de urgență, scopul lui fiind strict de a informa și de a ajuta la prevenție.

Secretarul de stat a mai precizat că, în acest moment, în România sunt 99 de persoane în carantină și 7.174 în izolare voluntară la domiciliu. Primele au fost testate și rezultatul a fost negativ, iar celelalte sunt persoane asimptmatice, deci care nu prezintă semne de boală.

Totodată, el a cerut oamenilor să respecte regulile valabile și în cazul unei infecții gripale și să nu aglomereze unitățile de primiri urgențe, ci să discute cu medicii de familie întâi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.