Nelu Tătaru: Testarea nu este o metodă de tratament sau de prevenție. Preferăm să păstrăm definițiile de caz, să facem anchetele epidemiologice (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, spune că testarea nu este o metodă de tratament sau de prevenție a infecției cu coronavirus. Prezent în cadrul emisiunii ”Talk B1”, oficialul guvernamental spune că autoritățile preferă să testeze în baza definițiilor de caz, porecizând că nimeni nu poate garanta că o persoană testată negativ, odată reîntoarsă în comunitate nu se va contamina.

”Testarea nu este o metodă de tratament sau o metodă de prevenție. Testarea unui pacient negativ în primele 24-72 de ore nu-mi dă certitudinea că nu este pozitiv. Testarea unui pacient negativ, în acest moment, dându-i drumul în societate, unde poate deveni pozitiv, este o falsă impresie pe care o dăm. Testarea unui personal care astăzi este negativ, dar în fiecare zi intră în contact cu cineva, iar nu îmi dă certitudinea. Din punctul nostru de vedere, preferăm să păstrăm definițiile de caz, să facem anchetele epidemiologice”, a spus Nelu Tătaru.

