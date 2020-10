Nelu Tătaru: Unii dintre noi nu au realizat că portul unei măști poate să ne aducă o stare de liniște și nu în situația de a purta masca unui aparat de respirat / Noi reguli impuse de autorități (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, luni seară la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), o serie de reguli care vor fi impuse în contextul înmulțirii cazurilor de coronavirus. Unele măsuri îi vizează pe cetățenii care ajung în România venind din țări cu un risc ridicat de contaminare.

Noile reguli sunt cuprinse în HOTĂRÂREA nr. 47 din 05.10.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

”A fost analizată evoluția din ultima lună și evoluția la nivel european a pandemiei de SARS-CoV-2. În urma acestei ședințe, s-au luat o serie de decizii care includ, dincolo de urmărirea și evaluarea respectării regulilor – sunt aceleași reguli pe care le-am impus la începutul acestei pandemii, odată cu relaxările sau odată cu evoluția. În toată această perioadă, și evoluția și analiza au arătat că unii dintre noi nu au realizat încă că portul unei măști poate să ne aducă într-o stare de liniște și nu în fața unei măști a unui aparat de respirat. Cred că acele reguli care se impun sau s-au impus în a fi respectate, în a limita transmiterea în comunitate și a numărului de îmbolnăviri trebuie să revină în actualitate.

Evoluția la nivel european și la nivel național ne-a arătat că suntem pe un trend ascendent, într-un context al unei luni spetembrie, grevată de reveniri la o posibilă normalitate, revenirea din concendii, redeschiderea restaurantelor, a teatrelor, a cinematografelor, începerea școlii, campania electorală și alegerile locale de pe 27 (septembrie – n.r.)”, a declarat Nelu Tătaru.

Astfel, autoritățile au luat decizia ca cetățenii care ajung în România venind din state cu un indice de contaminare mai mare decât al țării noastre și plănuiesc să stea aici pentru o perioadă mai lungă, vor intra în carantină pentru 14 zile.

”Evaluarea Institutului Național de Sănătate Publică a arătat că în această perioadă am avut o creștere a numărului de localități cu un indice peste 3, cumulat la 14 zile, raportat la 1.000 de locuitori, precum și a celor care au trecut într-un scenariu galben, între 1 și 3. În acest context s-au făcut evaluări la tot ce înseamnă activități relaxate sau cu revenirea la normal, s-au făcut evaluări și actualizări ale listelor țărilor care au un indice ridicat. Ca urmare a acestei actualizări, s-au luat anumite decizii. Astfel, pentru cetățenii care vin din țările cu un indice mai ridicat decât al țării noastre, se impun și o serie de reguli. Pentru cei care vin să stea trei zile în România, pot veni cu un test negativ efectuat în ultimele 48 de ore. Pentru cei care vin să stea o perioadă mai lungă, intră în carantină pentru 14 zile, cu posibilitatea ca a opta zi să efectueze, la cerere, un test, testul fiind negativ, la zece zile pot ieși din carantină. Ceilalți rămân în continuare pentru cele 14 zile în carantină”, a mai spus Nelu Tătaru. GATA, S-A DECIS! NU se mai schimbă ORA la finalul acestei luni, în ROMÂNIA?

”Contextul evaluării fiecărei localități se referă la acel indice cumulat al cazurilor noi, în ultimele 14 zile, la mia de locuitori. Pentru un indice de 3, dar acolo unde vom avea focare constituite, limităm doar la acele focare, urmând a evalua fiecare transmitere comunitară în localitatea respectivă. Rămân valabile acele evaluări pe care DSP și INSP le fac în ce privește acel indice de 1,5, potrivit căruia restaurantele, teatrele și cinematografele rămân deschise sau nu”, a mai precizat Nelu Tătaru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.