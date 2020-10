Nelu Tătaru: Vârsta medie a celor infectați a scăzut la 45 – 55 de ani. Peste 8000 de copii, infectați de la începutul pandemiei (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, joi seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că vârsta medie a persoanelor testate pozitiv cu noul coronavirus a scăzut la 45 – 55 de ani. Totodată, acesta a spus că peste 8000 de copii au fost infectați cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei în România.

Ministrul Sănătății a spus că trebuie să ne obișnuim că acest virus trăiește cu noi. Potrivit oficialului, de la izbucnirea pandemiei de Covid-19 în România, peste 8000 de copii au fost testați pozitiv, iar aceștia sunt foarte buni transmițători.

”În ultima perioadă a scăzut vârsta medie, 45 – 55 de ani, a celor care sunt infectați în acest moment și am putut vedea și decese în rândulcelor fără comorbidități (...) Noi trebuie să ne obișnuim că acest virus trăiește cu noi. Trăind cu noi, își modifică și el agresivitatea, se adaptează, se întărește. Vorbind acum câteva luni, când vedeam experiența Chinei, respectiv copii nu au probleme, femeile gravide nu au probleme, acum putem vedea că, chiar dacă nu au probleme mari, nu ajung în terapie intensivă... De exemplu, astăzi, doar doi copii sunt în terapie intensivă, din 276 care sunt internați. Dar, am putut vedea, cel puțin, de la începutul acestei pandemii, 3200 de copii între 0 și 9 ani infectați și 5200 între 10 și 19 ani, că nu ajung în spital, că nu prezintă simptomatologie, sunt foarte buni transmițători”, a afirmat Nelu Tătaru.

