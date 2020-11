Nelu Tătaru, vești despre starea medicului Cătălin Denciu, ars în incendiul de la spitalul din Piatra Neamț: Ieri a suferit prima intervenție chirurgicală. Este săptămâna în care leziunile se vor trata chirurgical”

Ministrul Sănătății, prezent miercuri seară în platoul B1 TV, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a medicului Cătălin Denciu, cel care s-a ars în incenidiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, în încercarea de a-și salva pacineții din flăcări.

Nelu Tătaru a explicat că doctorii din Belgia au început seria de operații și se concentrează pe tratarea chirurgicală a leziunilor.

"Ieri a suferit prima intervenție chirurgicală de excizie şi cu alogrefe pentru o primă parte. Va scăpa, să spun aşa de dializă. A ajuns şi soţia astăzi la dânsul, noi sperăm să aibă o evoluție bună. Această săptămână este o săptămână de a trata leziunile chirurgical”, a explicat Tătaru.

