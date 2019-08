Nereguli GRAVE la spitalul de la Săpoca. Pintea: Sunt pacienți care NU au ce să caute acolo. Avem o problemă! (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, spune că la spitalul de psihiatrie de la Săpoca, acolo unde un individ a ucis 5 oameni şi a rănit alţi 8, sunt o mulţime de nereguli. De la internarea pacienţilor şi până la modul în care li se administrează tratamentele sau în care sunt împărţiţi în saloane.

ADIO, RONA HARTNER! VESTEA TRISTĂ DESPRE MAREA ACTRIȚĂ A FOST CONFIRMATĂ! CU REGRET VĂ ANUNȚĂM CĂ...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.