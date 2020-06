Nereguli la cluburi, terase, baruri şi restaurante din Capitală. Polițiștii au aplicat amenzi de 143.000 lei

Deși România se află încă în stare de alertă, fapt ce presupune menținerea unor reguli și restricții impuse pentru blocarea răspândirii COVID-19, mai multe cluburi, terase, baruri şi restaurante din Capitală nu respectă măsurile luate de autorități.

Poliţişti de la DGPMB au aplicat amenzi în valoare totală de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei societăţi comerciale a fost suspendată.

În cursul zilei de vineri poliţiştii Capitalei, împreună cu inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, precum şi comisari ai Comisariatului Pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti au desfăşurat o acţiune în vederea verificării respectării măsurilor care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi respectarea altor acte normative în vigoare.

În urma acţiunii ce a vizat 56 de societăţi comerciale din municipiul Bucureşti, echipele mixte de control au aplicat 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 143.000 de lei, iar la o societate comercială activitatea a fost suspendată pentru 30 de zile pentru încălcarea normelor din domeniul sănătăţii publice.

Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate şi pentru nerespectarea legislaţiei privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru abateri de la normele din domeniul sănătăţii publice.

Raed Arafat, despre creșterea numărului de cazuri de COVID-19: Acum sunt zile cruciale. Week-end-urile au devenit un mare risc

În ultimele trei zile, în România s-a menținut nivelul de peste 300 de noi cazuri de coronavirus. "Într-o zonă sigură avem 150 - 200 de cazuri noi", a spus Raed Arafat, precizând că atât el, cât și colegii lui sunt îngrijorați de această creștere a numărului îmbolnăvirilor.

"Trendul este în creştere a numărului cazurilor confrmate. Se vorbeşte de numărul de teste, am fost la 2% din totalul testelor, am ajuns la 5% din totalul testelor confirmate. Acum suntem la 3%, dar acum două zile am atins 5%. Asta arată că situaţia nu este aşa de stabilă. (...) Există o intersectare între cazurile active şi cele care se vindecă. Atunci când am avut această intersectare a fost bine, acum există o tendinţă de urcare. Prevenim acest lucru prin respectarea măsurilor: măşti, distanţare, igienă”, a declarat Raed Arafat, la Digi 24.

A treia etapă de relaxare a restricțiilor

Începând de luni, s-a aplicat a treia etapă de relaxare a restricțiilor. Astfel, mall-urile din toată țara se redeschid, mai puțin restaurantele, cafenelele, sălile de jocuri și cinematografele.

De asemenea, se deschid piscinele exterioare, sălile de fitness și de tratament balnear, acestea urmând să funcționeze de acum în baza unor reguli foarte stricte privind siguranța sanitară.

Tot din 15 iunie se reiau activitățile sportive, cu maximum șase participanți, în loc de trei ca până acum. De acum se pot organiza și evenimente private cu 20 de persoane, dacă sunt în interior, și 50, dacă au loc în exterior.

Tot din 15 iunie este relaxată și relația cu statele care, la rândul lor, au câștigat serios teren în lupta cu epidemia. Din păcate, din cauza numărului mare de infectări, pe această listă nu figurează țări precum Italia, Spania, Franța, Belgia, Olanda sau Suedia. În schimb, este cazul Bulgariei și Greciei, destinații turistice preferate de mulți români. Ei nu mai obligați să stea 14 zile în izolare la domiciliu, la revenirea acasă.