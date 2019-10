Nereguli grave la unul dintre cele mai frecventate mall-uri din Capitală: Ce au descoperit inspectorii de la Protecția Consumatorilor (VIDEO)

Comisarii de la Protecţia consumatorului au descoperit o mulţime de nereguli în mai multe complexuri comerciale din Capitală şi au aplicat amenzi usturătoare. Este vorba despre mâncare pregătită în condiţii mizerabile, produse vechi, expirate și ţinute la temperaturi neconforme, informează B1 TV.

Restaurantele din cel mai mare centru comercial din Berceni au fost luate la puricat de comisarii ANPC.

”Au fost mai multe abateri care au condus la sancțiuni contravenționale în valoare de 170 de mii de lei. Au fost oprite temporar prestările de servicii pentru șapte dintre operatorii economici, șase dintre aceștia au depus diligențele, au renovat, au reachiziționat materii prime, au reutilat cu ustensile destinate alimentației publice și pentru aceștia s-a ridicat măsura”, a declarat președintele ANPC, Horia Constantinescu.

În unele restaurante, mâncărurile erau pregătite în ulei vechi, plin de impurităţi, sau în tigăi şi oale mizerabile, arse sau nespălate.

”Au fost si fastfood-uri și, în general, în mall-uri sunt mai mult fastfood-uri, dar unul dintre ele cu alimentație rustică cred că o făcea prea rustic pentru cum ar fi trebuit să o fac”, a mai spus Horia Constantinescu.

Pentru încălcarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor, au fost aplicate 17 amenzi contravenționale în cuantum de 170.000 lei.

A fost retrasă definitiv de la comercializare și din circuitul consumului aproape o jumătate de tonă de produse alimentare.

