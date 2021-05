"Netanyahu în război", DOCUMENTAR EXCLUSIV în România, pe B1 TV, duminică, de la ora 15:30 (VIDEO)

Documentarul Netanyahu în război este o amplă anchetă marca Frontline/PBS, fiind difuzat în exclusivitate în România, de postul B1 TV, duminică, 30 mai, ora 15:30.

Filmul prezintă istoria conflictului dintre israelieni și palestinieni, decenii de violențe, război, asasinate, atentate și nenumărate negocieri de pace eșuate.

