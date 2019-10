UPDATE: Nicolae Bănicioiu nu s-a prezentat la audierile de la Parchetul General, unde fusese citat în calitate de martor, la ora 10.00. Avocatul victimelor, Doru Viorel Ursu, a spus că fostul ministru al Sănătății a susținut că nu poate ajunge la audieri din "motive personale".

Audierile în dosarul Colectiv continuă şi miercuri. După patru ani de la tragedia din clubul bucureștean, fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu a fost citat pentru a fi audiat la Parchetul General, informează B1 TV.

Bănicioiu va fi audiat în contextul în care procurorii au deschis un dosar după ce supraviețuitorii incendiului și familiile victimelor au depus plângeri, acuzând autoritățile de neglijenţă şi ucidere din culpă.

La Parchetul General s-a prezentat, marți, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Raed Arafat. (Detalii AICI)

Pe 30 octombrie 2015 un incendiu a izbucnit în clubul bucureştean Colectiv, în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity. 64 de persoane și-au pierdut viața și alte 200 au fost rănite. O a 65-a victimă a murit la un an și 9 luni de la tragedie. Incendiul a izbucnit din cauza unor artificii aprinse în timpul concertului şi s-a extins rapid.

