Nicolae Bănicioiu s-a prezentat vineri dimineață la Parchetul General pentru a fi audiat în dosarul Colectiv. Ministrul al Sănătății în octombrie 2015, atunci când s-a produs tragedia din clubul bucureștean, Bănicioiu a ținut să precizeze la intrarea în sediul Parchetului că va da declarații în calitate de martor.

Bănicioiu a fost așteptat în fața instituției de câțiva supraviețuitori ai incendiului, cu care însă nu a discutat prea mult.

Fostul ministru a fost citat să dea declarații în cazul Colectiv și în luna octombrie, la o zi după ce la audieri s-a prezentat și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Bănicioiu a refuzat atunci să se prezinte în fața procurorilor.

Dosarul Colectiv a fost trimis la instanță în aprilie 2016.

Anchetatorii vor să afle cum au intervenit autoritățile în noaptea de 30 octombrie și cum au fost tratați răniții.

Bănicioiu este cel care la acea vreme spunea că nu avem nevoie de ajutor extern. Asta în timp ce tinerii răniți mureau pe capete din cauza infecțiilor nosocomiale din spitalele românești.

