Nicolae Ceaușescu, dictatorul regimului înlăturat în decembrie 1989, organiza o vânătoare anuală pentru membrii Corpului Diplomatic, iar pe cei care veneau pentru prima oară la eveniment îi lovea cu trei vergele peste posterior, a povestit Erwin Wickert, fost ambasador al Republicii Federale a Germaniei (RFG) în România, între 1971 şi 1976, în cartea lui de memorii, „Ochii fericiți”, potrivit click.ro.



„Botezul vânătoresc” era unul dintre cele mai importante momente ale vânătorii anuale, fiind destinat reprezentanților din statele străine, care veneau în premieră la vânătoarea organizată de Nicolae Ceaușescu.



„Trebuia să stăm pe saltea şi să ţinem în mâini capul unui iepure şi pe cel al unui fazan ce ieşeau din tolba de vânătoare. Şeful vânătorilor, Ceauşescu, ne punea nouă, începătorilor în ale meşteşugului, o întrebare. Fiecare dintre novici trebuia să găsească pe dată un răspuns pe placul mai-marelui între vânători”, scrie Wickert.



A existat, totuși, și un diplomat care a refuzat acest botez. Este vorba despre ambasadoarea statului Filipine de la acea vreme, care n-a dorit să fie supusă „botezului vânătoresc”.

„Ceauşescu considera întotdeauna fals răspunsul şi Excelenţa care se afla în acel moment pe saltea primea de la preşedinte câte trei lovituri, cu o vergea lungă, pe şezut. Doar o dată a fost făcută o excepţie, după lungi discuţii, când ambasadoarea din Filipine a refuzat categoric să se supună ritualului”, mai notează Wickert.

Acestea fiind spuse, fostul diplomat a vorbit și despre momentul în care tocmai lui i-a venit rândul să se așeze în fața dictatorului, pentru a-și primi „botezul”.



„S-a auzit ceva zumzet, când mi-a venit rândul să stau pe saltea. Am scos din tolbă capul iepurelui şi pe cel al fazanului. Tare greu îmi venea să fac aşa ceva. Ceauşescu mi-a pus o întrebare: «Va plăti Germania Federală României ajutorul pentru dezvoltare?». Am ridicat capul din poziţia aceea incomodă şi am strigat: «Nici un leu! Mai mult, vom face propuneri la GATT ( Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, devenit, din 1995, OMC, Organizaţia Mondială a Comerţului) ca România să fie recunoscută ca ţară dezvoltată», rememorează Wickert . Translatorul a tradus. Ceauşescu a decis că răspunsul nu e cel corect şi mi-a aplicat trei uşoare lovituri cu vergeaua. A început să râdă. El şi ritualul îmi displăceau”, mai spune Wickert în cartea sa.