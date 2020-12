Nicolae Ciucă: Prelungim starea de alertă cu măsurile care există acum. Guvernul interimar nu poate să ia decizii care să modifice prevederile stării de alertă (VIDEO)

Premierul interimar, Nicolae Ciucă, a explicat joi că guvernul interimar nu poate modifica prevederile stării de alertă prin introducerea de noi măsuri, însă va prelungi starea de alertă cu restricțiile existente deja.

Întrebat dacă autoritățile ar putea impune noi măsuri de limitare a răspândirii noului coronavirus, în contextul apropierii sărbătorilor de iarnă, Nicolae Ciucă a răspuns: ”În această după-amiază, va avea loc ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență. De asemenea, comitetul de specialitate analizează toate aceste aspecte care vor determina decizii la nivel guvernamental. Ceea ce vă pot spune este că Guvernul interimar pe care îl conduc nu poate să ia decizii care să modifice foarte mult prevederile stării de alertă în care ne găsim. Ca atare, în următoarea ședință de guvern vom adopta o hotărâre de guvern prin care prelungim starea de alertă cu măsurile și indicatorii prevăzuți în cea precedentă”.

Starea de alertă a fost instituită pe teritoriul României pe 15 mai, odată cu ieșirea din cele două luni de stare de urgență. De atunci, Guvernul a prelungit la măsura la fiecare 30 de zile.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.