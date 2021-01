Nicoleta Nidelea: Din cei 96 de adulți bolnavi de mastocitoză, 90 dorim să ne vaccinăm anti-COVID-19, chiar dacă adunăm împreună 150 de șocuri anafilactice. Vaccinarea salvează vieți (VDEO)

Din 96 de adulți bolnavi de mastocitoză sistemică, 90 doresc să se vaccineze împotriva COVID-19, deși adună împreună 150 de șocuri anafilactice, a precizat Nicoleta Nidelea, președinta Asociației Suport Mastocitoză România, care a subliniat, miercuri, pe B1 TV, că „vaccinarea salvează vieți” și i-a îndemnat să se vaccineze pe toți cei care ezită „dacă vor să ne întoarcem la o viață normală”.

