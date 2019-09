Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, preşedinte al PSD Giurgiu, s-a dezlănţuit la adresa poliţiştilor. Omul Vioricăi Dăncilă i-a numit "leneşi" şi "aroganţi" pe ofiţeri şi chiar a susţinut că aceştia nu reacţionează la nimic. Declaraţiile şocante au fost făcute după ce şeful de la permise Giurgiu a fost arestat într-un dosar privind obţinerea de permise auto în mod fraudulos. Bădălău a subliniat că poliţiştii îşi iau salariile degeaba.

"Un primar din judeţul Giurgiu a spus că a văzut un singur poliţist, dar în rest rostul poliţistului de a şti care dau spargeri, care sunt violatori nu mai există, pentru că e o organizare proastă. Trebuie să revenim la vechea organizare sau la o organizare funcţională. Poliţiştii au început să devină unii cu burţi care nu răspund de nimic, ei ar trebui să răspundă de fiecare faptă antisocială, pentru aia îşi iau banii! Nu îşi iau banii să ne ia carnetele, să ne terorizeze cu nu ştiu ce, îşi iau banii să apere cetăţeanul, să ne apere copiii! (...) Acum s-a creat şi o motivare nefericită cu aceste cazuri de copii în ţară şi nu vreau să vorbesc contra lor, dar trebuie schimbate ideile astea şi personajele care dăunează. Aş reveni la posturile de poliţie din nou. Cred că ruralul, România nu e pregătită la un sistem de poliţie aşa cum este azi, nu funcţionăm aşa, cetăţeanul nu se mai simte apărat! Păi, noi nu plătim nişte hoţi care să stea cu alţii şi cu nişte incapabili, iertaţi-mi expresia dură! Îi judec doar pe siguranţa cetăţeanului, nu putem vedea pe străzi tot felul de bande care se bat, se atacă. Trebuie curăţat şi reorganizat sistemul", a declarat Niculae Bădălău.

