Votul diasporei a înclinat din nou balanța la alegerile din 26 mai. Românii plecați în străinătate au acordat vorul de încredere, într-o proporție fără precedent, opoziției, lăsând PSD-ul în offside.

După anunțul oficial al BEC, internauții au viralizat melodia în care, în august 2018, unul dintre liderii PSD, Niculae Bădălău (actual ministru al Economiei) apărea într-o filmare de la o petrecere alături de un lăutar care îi dedică versuri jignitoare la adresa românilor plecați la muncă în străinătate: ”Să vină diaspora / Că noi ne p… pe ea”, scrie g4media.

