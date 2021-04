Nicușor Dan: Am mai făcut un pas pentru acordarea unui ajutor entităţilor independente de cultură (VIDEO)

Schema de ajutor de stat pentru sectorul cultural independent din Capitală a fost discutată, marți, în ședința Consiliului General al Municipiului București. Primarul Nicușor Dan a anunțat că a fost obținut acordul Consiliului Concurenței pentru ”Programul Susținem Sectorul Cultural Independent în București”.

”Am mai făcut un pas în ceea ce ne propunem încă de la sfârşitul anului trecut, să dăm un ajutor entităţilor independente de cultură. Din păcate, procedura este foarte anevoioasă. A trebuit mai întâi să trecem de Consiliul Concurenţei, un pas pe care l-am făcut. Am trecut azi, şi de asta avem informarea, de primul pas de la Comisia Europeană şi urmează ultimul pas, aprobarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană, care cred că se va întâmpla mai devreme de o lună de acum”, a spus Nicușor Dan.

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la trei milioane de lei, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local al municipiului București.

Potrivit proiectului, ”sprijinul financiar nerambursabil se acordă sub formă de grant, o singură dată”.

Tot marți, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că au fost scoase la licitație lucrările pentru reabilitarea rețelei de termoficare a Capitalei. Este vorba despre 40 de kilometri de rețea, iar valoarea acestora este estimată la 150 de milioane de lei.

