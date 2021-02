Nicușor Dan anunță că, în doi ani, Bucureștiul va avea o hartă geospațială

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că, în 2 ani, Bucureștiul va avea o hartă geospațială. Edilul general a discutat despre acest proiect, vineri, cu directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobilară (ANCPI).

Capitala va avea o hartă geospațială

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a lui Nicușor Dan, această hartă va cuprinde atât zona supraterană, cu clădiri și artere de circulație, cât și partea subterană a Bucureștiului.

”Municipiul București va avea în 2 ani o hartă geospațială. Pe de o parte, supraterană, cuprinzând clădirile și arterele, mobilierul urban, etc. Pe de altă parte, subterană, cuprinzând toate rețelele. Este proiectul despre care am discutat astăzi la întâlnirea de lucru pe care am avut-o cu directorul general al ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Nicușor Dan: Realizarea cadastrului general al orașului este o prioritate

De asemenea, primarul Bucureștiului a precizat că este nevoie de realizarea cadastrului general al Capitalei.

"Pe partea de proprietate, realizarea cadastrului general al orașului este o prioritate. Vom colabora, de asemenea, cu ANCPI și vom găsi fonduri pentru a pune ordine în actele de proprietate ale tuturor imobilelor din Capitală. Va fi o colaborare de lungă durată, astfel încât să oprim abuzurile și să punem Bucureștiul pe traiectoria corectă și în acest domeniu", a mai precizat Nicușor Dan.

