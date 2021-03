Nicușor Dan anunță că Primăria Capitalei a depus proiecte de 7 miliarde de euro pentru finanțare prin PNRR: Printre domeniile vizate - trafic, protecția mediului, sănătate, termoficare sau educație (VIDEO)

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a prezentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, proiectele pe care Primăria Municipiului București le-a depus la Ministerul Fondurilor Europene pentru a obșine finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre proiecte în valoare de 7 miliarde de euro, care vizează domenii precum mobilitatea, sănătatea, educația sau termoficarea.

”E vorba de investiții majore, care nu au fost făcute în București în ultimii 30 de ani, în domenii cheie: trafic, protecția mediului, sănătate, termoficare, educație și protecție socială. E o oportunitate extraordinară pentru București să se dezvolte prin PNRR și sper ca Guvernul să înțeleagă necesitatea unei alocări substanțiale pentru București pentru că Bucureștiul concentrează parte importantă din dezvoltarea economică a României și este nevoie să o stimulăm.

Primăria Capitalei a depus către Ministerul Fondurilor Europene proiecte care însumează 7 miliarde de euro. Mi-aș dori ca cât mai multe dintre ele să fie finanțate prin acest mecanism, PNRR”, a declarat edilul general.

