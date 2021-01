Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, scrie în mesajul transmis pe 1 ianuarie că după un an greu, începem 2021 cu încredere și speranță și i-a îndemnat pe locuitorii Capitalei să ”gândească mare pentru București”.

Primarul Capitalei, mesaj pentru bucureșteni în prima zi din noul an

”Mulțumesc tuturor! A fost un an greu. Am simțit fiecare acest lucru. Dar l-am trecut cu bine, atât cât a putut fiecare. Știm, cel puțin că avem puterea să începem anul cu mai multă încredere și speranță. Vă doresc multă sănătate, pace și să aveți convingerea că putem reuși în lucrurile pe care ni le propunem. Trebuie să gândim mare pentru București și vom reuși. La mulți ani!”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, în prima zi a anului.

Nicușor Dan: Avem puterea să începem anul cu mai multă încredere și speranță. Trebuie să gândim mare pentru București și vom reuși

Primăria Capitalei nu a organizat nicio festivitate la trecerea dintre ani

În contextul pandemiei de coronavirus, Primăria Capitalei nu a organizat niciun fel de festivitate la trecerea dintre ani. În urmă cu câteva zile, Nicușor Dan explica faptul că municipalitatea a luat această decizie atât din cauza situației epidemiologice, cât și ținând cont de probblemele financiare de la Primărie.

"În momentul în care am preluat mandatul acum două luni, exista perspectiva ca creşterea numărului de îmbolnăviri din Bucureşti să fie exponenţială, să păţim ce au păţit în februarie-martie oraşe din nordul Italiei. Eu sunt foarte fericit că, în special prin atitudinea bucureştenilor, am reuşit să limităm acest scenariu şi cred că cel mai importat lucru pentru noi toţi este sănătatea fiecăruia dintre noi. (...) Primăria nu o să organizeze niciun fel de festivitate, nici online, nici offline, pentru că avem aceste condiţii dificile, şi sanitare, şi financiare. Să fim cu toţi mulţumiţi că suntem sănătoşi şi că putem să începem un an cu perspective bune”, spunea primarul general al Capitalei pe 30 decembrie.

Peste 100.000 de cazuri de coronavirus în București de la începutul pandemiei

Potrivit raportării de vineri a Grupului de Comunicare Strategică, în București au fost confirmate, în ultimele 24 de ore, 435 de cazuri de infectare cu coronavirus, numărul total al îmbolnăvirilor, de la începutul pandemiei și până acum, ajungând, în Capitală, la 101.489. Rata incidenței cazurilor de infectare la București este de 3,85 la mia de locuitori, Capitala fiind, alături de județele Cluj, Ilfov și Timiș, singurele zone roșii din țară, în acest moment.

La nivel național autoritățile au raportat, în prima zi a noului an, 3.938 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintr-un total de 15.953 de teste prelucrate. 1.111 de pacienți cu COVID-19 sunt internați în acest moment în secțiile de terapie ale unităăților medicale din România, dintr-un total de 8.734 de persoane spitalizate. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 74 de decese în rândul românilor infectați cu noul coronavirus.