Nicușor Dan: Bucureștiul are o dificultate foarte mare. Datoria curentă, care trebuie plătită azi, este de 2,5 miliarde de lei. Asta înseamnă cât podul peste Dunăre sau cât linia de metrou din Drumul Taberei (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit joi seară, pe B1 TV, despre datoriile Municipalității. ”Datoria curentă, care trebuie plătită azi, este de 2,5 miliarde de lei”, a spus edilul general, precizând că Primăria nu are acești bani, iar asta duce la o serie de blocaje și la imposibilitatea de a face investiții.

”Bucureștiul are în acest moment o dificultate foarte mare. Datoria curentă, care trebuie plătită azi, este de 2,5 miliarde de lei. Asta înseamnă cât podul peste Dunăre sau cât linia de metrou din Drumul Taberei sau cât 10.000 de apartamente. Ăștia sunt bani pe care, teoretic, noi trebuie să-i scoatem din buzunar azi și să-i plătim diverșilor creditori și pe care evident că nu-i avem. Asta este situația din acest moment care duce la blocaje cum ar fi poprirea conturilor, care s-a întâmplat în luna august și nu s-a ridicat de atunci și, din cauza asta, imposibilitatea de a face investiții. Faptul că nu continuăm lucrările în Prelungirea Ghencea vine de aici”, a declarat Nicușor Dan.

Referindu-se la anunțul pe care l-a făcut joi cu privire la intenția Primăriei de a cumpăra ELCEN, Nicușor Dan a vorbit din nou despre datoriile istorice pe care trebuie să le achite Municipalitatea.

”Sunt două probleme aici. Una sunt activele și una sunt datoriile istorice pe care firma Primăriei, RADET, le are către acest organ al Ministerului Energiei. Noi vom prelua activele pe care vom plăti prețul de piață, care a fost estimat în 2016 undeva la un miliard de lei. Acum pentru că s-au mai învechit, probabil că sunt puțin mai ieftine. În momentul în care am exprimat acest acord, o condiție a fost să facem o evaluare la 31 decembrie 2020 a activelor ELCEN. Probabil că o să plătim undeva la un miliard de lei pe care creditorii au fost de acord ca ei să fie eșalonați pe mai mulți ani. Apoi rămân datoriile istorice care sunt undeva la 4 miliarde de lei, dar, la fel, creditorii au fost de acord să plătim din aceste datorii doar un miliard de lei și ele vor fi eșalonate. După ce Termoenergetica va prelua ELCEN și va fi făcută această entitate tehnică, va rămâne această datorie istorică între Primăria Capitalei și Ministerul Energiei, fără să afecteze această nouă societate”, a mai explicat Nicușor Dan.

