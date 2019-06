Nicușor Dan: În anul 2018, în bugetul aprobat s-a prevăzut că Bucureștiul va încasa din venituri proprii 2,5 miliarde de lei. A încasat 500 de milioane. La privat, orice manager care făcea chestia asta era demis a doua zi (VIDEO)

Deputatul Nicușor Dan a vorbit luni, în cadrul emisiunii „Dosar de politician” despre situația bugetului Capitalei, precizând că pentru anul 2018 s-a prevăzut că Bucureștiul va încasa din venituri proprii 2,5 miliarde de lei, însă a încasat doar 500 de milioane. Cu toate acestea, pentru anul 2019 în bugetul Capitalei s-a prevăzut încasarea sumei de 3,5 miliarde.

”Acum două săptămâni am spus, când am văzut execuția bugetară pe anul 2018, că până la sfârșitul anului - bugetul votat de Primăria Generală prevedea venituri de șapte miliarde - noi nu o să obținem mai mult de patru miliarde, uitându-ne și la ce s-a încasat anul trecut.

În anul 2018, în bugetul aprobat (...) s-a prevăzut că Bucureștiul va încasa din venituri proprii 2,5 miliarde de lei. A încasat 500 de milioane, adică 20%. (...) În 2016, tu ai încasat 300 de milioane, în 2017 ai încasat 380 de milioane, e ilogic să speri că o să încasezi de șapte-opt ori mai mult în 2018. (...) Orice manager în privat care făcea chestia asta era demis a doua zi.

În ăștia 2,5 miliarde sunt bani europeni, subvenții pe care le atragi de la bugetul de stat, taxe locale, amenzi.

În 2018 ai prognozat 2,5 miliarde, ai încasat 500 de milioane și spui că în 2019 o să încasezi 3,5 miliarde”, a declarat Nicușor Dan.

Gabriela Firea a anunțat la finalul săptămânii trecute că Bucureștiul se află în faliment nedeclarat. Edilul susţine că nu mai poate asigura funcționalitatea Capitalei și că situația a fost deja comunicată premierului Viorica Dăncilă.

Luni, primarul general a declarat că Liviu Dragnea este vinovat pentru situația financiară dezastruoasă a Capitalei. Edilul spune că toate marile orașe din țară au probleme din cauza celui care a condus de facto Guvernul în ultimii trei ani.

Premierul Viorica Dăncilă a convocat marți, la sediul Guvernului, o întâlnire de lucru cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și cu primarii de sectoare. (Detalii AICI)

