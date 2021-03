Nicușor Dan, despre eventualitatea în care ar avea loc un cutremur major în România: Există un plan la Primăria Capitalei, dar trebuie să mai lucrăm la el (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune că Municipalitatea are un plan în cazul în care s-ar produce un cutremur major în România și mulți oameni ar rămâne fără locuințe, însă ”trebuie să mai lucrăm” la acest plan.

Ce s-ar întâmmpla în București în cazul uni cutremur major: Explicațiile primarului Nicușor Dan

Întrebat, joi, în ziua în care se împlinesc 44 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977, dacă Primăria are vreun plan pentru cazul în care, de exemplu, în această seară ar avea loc un cutremur major și vor fi foarte mulți oameni care vor rămâne doar cu hainele de pe ei, Nicușor Dan a răspuns: ”Există un plan, dar trebuie să mai lucrăm la el. Există un plan, există Arena Națională, există săli de sport. Există un plan care este oficial, în momentul ăsta. Nu e cel mai bun plan, tocmai. Un om care iese cu pijamaua pe el în stradă va găsi într-o instituție publică un loc în care să stea provizoriu. Nu cunosc acest plan pe de rost, însă vă spun că există multe locații publice care sunt disponibile pentru asta, cea mai importantă dintre ele fiind Arena Națională. Planul ăsta nu este perfect, dar veți vedea undeva la începutul toamnei o dezbatere publică pe un plan adevărat”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Ce spune Nicușor Dan despre consolidarea clădirilor cu risc seismic

Întrebat, de asemenea, dacă Primăria Capitalei are nevoie de bani și de la bugetul de stat sau se descurcă cu fondurile pe care îi are pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, edilul general a precizat: ”Este o întrebare foarte bună la care o să vă răspundem peste 10 zile. Am început discuțiile pe buget. Bineînțeles că fiecare ar vrea să facă multe lucruri, am tăiat foarte mult până acum. Nu am ajuns cu discuția la administrația noastră pentru clădiri cu risc seismic ca să vedem bugetul. Pe bugetul cu care o să merg în Consiliu vreau să includem toate datoriile îmn 2021, astfel încât la 1 ianuarie 2022 să plecăm cu zero, tocmai pentru că multă lume spune că nu mai vrea să lucreze cu noi că nu are nicio garanție că o să-i plătim la un moment dat și vrem să remediem asta. (...)În apartamentul morții din Onești a existat un al treilea muncitor. Ce s-a întâmplat cu el

O cerere pe care o avem la ministrul Finanțelor, ca datoria de aproximativ 900 de milioane de lei pe care PMB o datorează STB și STB o atorează ANAF să ne fie eșalonată pe anii următori”.