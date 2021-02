Nicușor Dan, despre lucrările la rețeaua de termoficare: E important să terminăm cât mai repede cele 5 șantiere, astfel încât începând din primăvara viitoare să ne apucăm de alte 25 de șantiere, pe bani europeni (VIDEO)

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, despre începerea lucrărilor pe cinci segmente, care însumează 53 de kilometri din rețeaua de termoficare din București. Edilul a precizat că în timpul lucrărilor, locuitorii din zonă se vor confrunta cu scurte întreruperi ale apei calde. De asemenea, Nicușor Dan, a precizat că Primăria are bani și pentru alte 25 de șantiere, unde lucrările ar putea începe în primăvara anului viitor.

”Am trei luni de mandat și în lunile astea m-am ocupat să pun bazele financiare la ce urmează să se întâmple. În primul rând, am semnat acel contract de 300 de milioane de euro, finanțare europeană. Guvernul a promis însă 200 de milioane de euro în PNRR. Tot Guvernul ne-a dat 320 de milioane de lei în decembrie, să ne mai echilibrăm financiar. Cu ocazia asta, s-a echilibrat financiar și Energetica și o să iasă din insolvență, ieșind din insolvența, o să poată să acceseze bani europeni pentru a moderniza centralele. Sunt două componente: una este pe centrale, de care se va ocupa ELCEN, și una este de schimbare de conducte”, a spus primarul Capitalei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.