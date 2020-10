Nicușor Dan, despre pelerinajul din Capitală: Ar fi fost mai bine să nu fie organizat. În ziua de Sfântul Dumitru nu o să fiu primar în funcție, deci responsabilitatea revine actualului primar (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, a declarat joi, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, că din punctul său de vedere, pelerinajul din București de Sfântul Dumitru nu ar fi trebuit să aibă loc în actualul context epidemiologic. Dan a precizat că în ziua de Sfântul Dumitru el nu va fi primar în funcție, deci decizia organizării ceremoniilor și responsabilitatea îi va aparține primarului în funcție, Gabriela Firea.

”Din păcate, în ziua de Sfântul Dumitru, când o să vină cea mai multă lume la pelerinaj, nu o să fiu primar în funcție, deci responsabilitatea revine actualului primar, Gabriela Firea. Bineînțeles că există o necesitate de comuniune religioasă pentru foarte mulți dintre noi, însă în această situație excepțională, când există pericolul de răspândire a acestei boli, trebuie să fim cu toții rezonabili și responsabili. Ar fi fost mai bine ca pelerinajul să nu fie organizat. E un lucru bun că s-a anulat procesiunea.

Nu e posibil să prevezi câte persoane vor veni la un moment dat. Eu cred că în acest an, în condițiile foarte speciale în care ne aflăm ar fi fost bine ca această ceremonie religioasă să nu aibă loc”, a declarat Nicușor Dan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.