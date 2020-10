Nicușor Dan, despre probleme sistemului de termoficare: În această iarnă nu o să facem decât un management de avarii. Intenția mea este să nu îl păstrez pe șeful Termoenergetica

Nicușor Dan a vorbit, joi seară, în studioul B1 TV, despre problemele pe care le are sistemul de termoficare al Bucureștiului, dar și despre soluțiile de moment pe care o să le aplice în acestă iarnă. În ceea ce privește conducere Termoenergetica, primarul a declarat că intenționează să-l demită pe actualul șef, Alexandru Burghiu.

"Mâine, de la 8:30, la 10:30, o să am o discuție cu reprezentanții de la Termoenergetica și Energetica Servicii, astea sunt companiile primărie care se ocupă de chestiunea termoficării și de ELCEN care este organismul ministerului, care produce căldură.O să stabilim un comandament comun, pentru că e nevoie să avem măsuri de urgență pe termie și o să evaluăm materiale echipamente, echipe de intervenție, ce avem în momentul asta, capabile sa acționeze în iarna care o sa vină foarte curând și o sa evaluăm ce trebuie sa mai achiziționăm sau sa contractam în regim de urgență în acest moment. În această iarnă nu o sa facem decât un management de avarii, asta e ce putem sa facem, adică o sa avem sute de avarii, tot ce o sa putem sa facem este sa avem echipe materiale, care sa acționeze cat mai rapid posibil.

O diferență față de anii precedenți, nu sunt povesti sunt cifre, numere, este că am avut o campanie electorală și am avut reparații curente care ar fi trebuit făcute, care ar fi presupus ca oamenii sa nu aibă căldură o săptămână, două și reparațiile nu s-au făcut și vom vedea roadele în această iarnă.

Începând din primăvară, lucrurile o să reintre în normal. Suntem gata cu semnarea contractului pentru bani europeni pentru modernizarea rețelei de apă caldă a Bucureștiului, 100 de km pe două sensuri, deci 200 de km din cei 1000"

Întrebat dacă îl va păstra în funcție pe actualul Alexandru Burghiu, actualul șef al Termoenergetica, finul cuplului Firea-Pandele, Nicușor Dan a declarat că intenționează să-l demită.

"El acum este directorul general al Termoenergetica și mâine va fi la discuție cu mine. Intenția mea care e publică este sa nu îl păstrez, dar mâine sper ca va fi la discuție pentru ca lucram în slujba cetățenilor și trebuie sa ne respectam obligațiile", a declarat Nicușor Dan.

