Nicușor Dan, despre problemele cu termoficarea din București: Întreaga responsabilitate pentru ce se întâmplă iarna asta aparține fostei administrații. Tot ce putem să facem acum este să intervenim la avarii cât mai repede (VIDEO)

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, spune că pentru problemele cu termoficarea care există acum în București responsabilitatea este a fostei administrații a Bucureștiului. În acest moment, spune edilul general, trebuie să fie introduse în rețea 2.500 de tone de apă pe oră, adică de trei ori mai mult decât în urmă cu patru ani.

Ce spune primarul Capitalei despre problemele cu termoficarea

Întrebat în cadrul emisiunii „Actualitatea” , cu Tudor Mușat, care e strategia avută în vedere de Municipalitate pentru ca bucureștenii să nu mai sufere de frig în case, Nicușor Dan a răspuns: ”Vreau să spun foarte clar că întreaga responsabilitate pentru ce se întâmplă iarna asta aparține fostei administrații. Există un indicator foarte clar, care e foarte ușor de înțeles. Cu cât ai găuri mai multe, cu atot trebuie să pui în instalație mai multă apă și există un indicator care măsoară câtă apă se pune în instalație. La nivelul anului 2016, cantitatea de apă care trebuia introdusă în instalație era de 800 de tone pe oră, la nivelul anului 2020-2021 cantitatea de apă pe care trebuie să o introducem în rețea este de 2.500 de tone pe oră, adică de trei ori mai mult, adică avem de trei ori mai multe găuri. Asta înseamnă că riscul de avarie este mai mare și pierderea de agent termic este mai mare. Suntem la limită.

Lucrările de reparație nu pot să fie făcute când ai un sistem la limită cum este cel pe care îl avem noi. Nu poți să faci înlocuiri de conductă iarna pentru că există niște rute alternative, numai că vei pune pe ele așa multă presiune că sigur vor crăpa. Nu e ceva ce putem să facem iarna”, a declarat primarul general al Capitalei.

Nicușor Dan: O să avem o iarnă grea, mai grea decât cea dinainte

Nicușor Dan a mai precizat că ceea ce se poate face în acest moment este să se intervină cât mai rapid atunci când apar avarii .

”Am spus în campania electorală că o să avem o iarnă grea, mai grea decât cea dinainte. Tot ce putem să facem este să intervenim la avarii cât mai repede, să comunicăm eficient, adică să răspundem la telefon, ceea ce facem.

Ce am făcut eu în două luni și jumătate de mandat a fost să obțin finanțare pentru intervențiile ulterioare. Am făcut trei lucruri importante: am semnat contractul pentru 300 de milioane de euro din care vom începe să lucrăm încă din vara asta, am obținut includerea în PNRR a încă 200 de milioane de euro, bani care vor ajunge să schimbăm o treime din rețea, și am obșinut de la guvern printr-un mecanism de compensare financiară 320 de milioane, ceea ce a făcut ca datoriile noastre către ELCEN să fie reduse semnificativ și a făcut ca ELCEN să fie aproape de ieșirea din insolvență. Deci este un proces în curs pentru niște probleme care au fost neglijate ani de zile și subfinanțate”, a mai spus Nicușor Dan.

La finalul săptămânii trecute, mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură din cauza a două avarii produse la rețeaua termică pe magistrala 1. Afectați sunt locuitorii din Sectoarele 2 și 3.