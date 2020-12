Nicușor Dan, despre Revelion: Primăria nu o să organizeze niciun fel de festivitate, nici online, nici offline, pentru că avem aceste condiţii dificile, şi sanitare, şi financiare

Primăria Capitalei nu va organiza niciun fel de festivitate în noapte de Revelion. Anunțul a fost făcut miercuri seară de edilul general Nicușor Dan, care a precizat că decizia a fost luată ținând cont atât de faptul că ne aflăm în plină pandemie de coronavirus, cât și de problemele financiare ale municipalității.

Primăria Capitalei nu va organiza nicio festivitate de Revelion

"În momentul în care am preluat mandatul acum două luni, exista perspectiva ca creşterea numărului de îmbolnăviri din Bucureşti să fie exponenţială, să păţim ce au păţit în februarie-martie oraşe din nordul Italiei. Eu sunt foarte fericit că, în special prin atitudinea bucureştenilor, am reuşit să limităm acest scenariu şi cred că cel mai importat lucru pentru noi toţi este sănătatea fiecăruia dintre noi”, a declarat Nicușor Dan la Digi 24.

"Primăria nu o să organizeze niciun fel de festivitate, nici online, nici offline, pentru că avem aceste condiţii dificile, şi sanitare, şi financiare. Să fim cu toţi mulţumiţi că suntem sănătoşi şi că putem să începem un an cu perspective bune”, a mai spus primarul general al Capitalei.

De altfel, pentru a limita răspândirea noului coronavirus, în acest an, autoritățile au renunțat și la organizarea târgului de Crăciun din București.

„Nu, n-o să avem târg de Crăciun anul acesta. Dacă condițiile de sănătate ne-ar fi permis, am fi avut târg de Crăciun organizat de privați, care abia ar fi așteptat să facă asta - sunt mulți organizatori de astfel de evenimente care abia așteaptă să colaboreze cu Primăria Capitalei. Am fi avut un astfel de târg care nu ne-ar fi costat nimic pe noi, ca municipalitate. Dar suntem într-o situație de pandemie și nu e logic să avem târguri și mari aglomerări”, spunea Nicușor Dan, în luna noiembrie, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Aproape 100.000 de cazuri de COVID-19 în București de la debutul pandemiei

Îl credea cel mai bun bărbat, dar i-a aflat secretul teribil: 'O făcea chiar când eram gravidă!'

Bucureștiul se apropie de pragul de 100.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

Potrivit datelor transmise, mercuri, de Grupul de Comunicare Strategică, de la începutul pandemiei și până în prezent, în Capitală au fost confirmare 99.876 de cazuri de COVID-19, dintre care 1.221 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Rata incidenței cazurilor la nivelul Bucureștiului este de 4,02 la mia de locuitori.

La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost testate pozitiv 4.875 de persoane dintr-un total de 24.822 de teste care au fost prelucrate în același interval. 127 de decese au fost raportate de marți până miercuri. În prezent, în spitalele de profil din România sunt internați 9.512 de pacienți infectați cu coronavirus, dintre care 1.149 se află în secțiile de terapie intensivă. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 839 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.