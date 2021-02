Nicușor Dan, despre Spitalul Metropolitan: Costa 4 miliarde de lei. Era imposibil să fie realizat. Bugetul Primăriei Capitalei a fost, ani de zile, nerealist (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune că Spitalul Metropolitan, despre a cărui construcție a vorbit de multe ori fostul edil, Gabriela Firea, costa 4 milioane de lei și era imposibil de realizat.

Întrebat marți seară, în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, ce se întâmplă cu Spitalul Metropolitan, Nicușor Dan a răspuns: ”Acest Spital Metropolitan... așa cum am spus, bugetul Primăriei Capitalei a fost, ani de zile, nerealist și bugetul real s-a dus către minus 2,5 miliarde de lei. Băncile nu mai voiau să audă de Primăria Capitalei pentru că nimic din ce spuneau ei nu era realist. Acest Spital Metropolitan mai costa și el 4 miliarde de lei. Era imposibil să fie realizat. Este nevoie de unități spitalicești noi în București pentru a le înlocui pe unele din cele existente”.

Edilul Capitalei a susținut că, în acest moment, ”urgența este să închidem un buget”.

”Pentru moment, urgența este să închidem un buget. Ulterior, tot ce înseamnă investiție nouă, inclusiv în ceea ce privește unitățile spitalicești, o să discutăm pe programul de investiții și creditele pe care o să reușim să le atragem”, a mai spus Dan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.