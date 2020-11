Nicuşor Dan, despre subvenţia la încălzire și preţul gigacaloriei: „Nu poţi să pui oamenii să plătească nişte pierderi pe care tu, ca furnizor, le produci” (VIDEO)

Primarul general al Capitalei a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă susținute sâmbătă, că subvenţia de care beneficiază bucureştenii pentru agentul termic va fi plătită în continuare, iar preţul gigacaloriei nu va crește în iarna aceasta.

Nicuşor Dan: Subvenţia la încălzire o să continue să fie plătită în Bucureşti

Nicușor Dan a mai menționat că autorităţile se vor putea gândi la reducerea subvenţiei abia după efectuarea de investiţii în sistemul de producţie şi transport pentru agentul termic.



„Subvenţia o să continue să fie plătită în Bucureşti şi, mai mult decât atât, o să fie plătită la timp, ca să nu mai ajungem în tot mecanismul ăsta prin care se acumulează datorii şi sau Termoenergetica, sau ELCEN-ul riscă insolvenţa.

Vă spun şi motivul pentru care subvenţia trebuie să fie plătită în continuare: nu poţi să pui oamenii să plătească nişte pierderi pe care tu ca furnizor le produci în momentul ăsta preţul real al gigacaloriei este aşa de mare pentru că nu s-au făcut la timp investiţiile în reţeaua de distribuţie a agentului termic şi pentru că se pierde. Ăsta este motivul pentru care subvenţia va continua”, a explicat edilul Bucureștiului.

„Eventual o să ne gândim la reducerea subvenţiei în momentul în care o să face aceste investiţii şi valoarea reală a producţiei şi transportului gigacaloriei să fie mult mai mică” a mai adăugat Nicuşor Dan.

Cât despre preţul gigacaloriei pentru bucureşteni în iarna aceasta, Nicușor Dan a menționat că nu va crește.

Nicușor Dan: „Sistemul termic din București este una din prioritățile mele”

Primarul General al Capitalei a declarat joi, în cadrul întâlnirii de lucru a premierului Ludovic Orban cu ministrul Economiei, Virgil Popescu și cu reprezentanții ELCEN, pe tema furnizării energiei termice, că sistemul termic din București este una din prioritățile sale.

„Avem o problemă financiară istorică, una pe producția energiei electrice, iar azi s-a făcut un pas important, există un fond de modernizare pentru trei dintre cele patru mari centrale pe care le are București și mai există problema cea mai mare a momentului,a distribuției agentului termic, unde în urmă cu 2 săptămâni am semnat acel contract cu Ministerul Fondurilor Europene, de 300 de milioane de euro. Pe ceea ce înseamnă modernizarea rețelei, ne ducem la un necesar de 1,5 miliarde, din care pentru moment avem 0,5 miliarde, dar există bani pe care Bucureștiul să-i acceseze. Trebuie doar ca noi să ne mișcăm, să facem licitațiile, contractele și să lucrăm în viteză”, a declarat Nicușor Dan.

Făcând referire la problemele din Bucureşti legate de furnizarea apei calde şi a căldurii în sistem centralizat, că „în această iarnă nu se vor întâmpla minuni”, Nicușor Dan spune că tot ce se poate face în perioada următoare este rezolvarea avariilor „cât mai repede cu putinţă”.

„În campania electorală pe care am încheiat-o acum două luni am fost foarte onest cu bucureştenii: am spus că în această iarnă nu se vor întâmpla minuni. Dacă am avut 1.700 de avarii într-un an, fiţi siguri că în această iarnă vom avea câteva sute de avarii, pentru că avem un indicator care e foarte precis: care este cantitatea de apă pe care trebuie să o introducem în reţea ca să compenseze pierderile şi este de trei ori mai multă decât acum trei ani. Deci stăm mai prost. Tot ce putem face în această iarnă este să rezolvăm avariile cât mai repede cu putinţă. Asta putem face şi asta o să facem”, a transmis Primarul Capitalei.