Nicușor Dan, despre suspendarea pe un an a PUZ-urilor pentru cinci sectoare: ”Este un mare succes. Prin ele urmau să dispară sute de hectare de spațiu verde” / Ce se întâmplă în continuare (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat vineri seară, pe B1 TV, cum s-a ajuns la suspendarea PUZ-urilor pentru cinci sectoare ale Capitalei, decizie pe care a catalogat-o drept ”o mare victorie”.

”În opinia mea este un mare succes pentru toată lumea care, de-a lungul timpului, a spus că urbanismul din București este un mare haos, un loc de speculații imobiliare în care nu se ține cont de intersul public, în care dispar sute de hectare de spațiu verde și asta a fost una dintre principalele mize a suspendării acestor PUZ-uri, că prin ele urmau să dispară sute de hectare de spațiu verde. Eu văd asta ca pe o victorie”, a declarat Nicușor Dan.

