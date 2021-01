Nicușor Dan, despre vaccinarea anti-COVID-19 în Capitală: Noi suntem doar suport în această operațiune. Centrele de vaccinare de la Circ, amenajate fără niciun fel de cost

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit joi, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre punctele în care se va face vaccinare anti-COVID-19 a locuitorilor Bucureștiului. ”Noi suntem doar suport în această operațiune”, a subliniat edilul general.

Precizările primarului Nicușor Dan despre vaccinarea anti-COVID-19 în București

”Noi suntem doar suport în această operațiune care e condusă de la nivel central prin prefect, prin Ministerul Sănătății, DSP. Există un grup de lucru care a convocat primăriile de sector și Primăria Generală. Noi am avut în primă fază cinci spitale care au vaccinat medicii de la toate spitalele noastre, plus medicii de familie care au fost repartizați de DSP. Chestiunea s-a încheiat. Eram pregătiți pentru mâine să intrăm cu trei din cele cinci spitale – Colțea, Colentina și Obregia - plus Circul. Între timp, azi s-a schimbat puțin optica de la nivel central și pentru moment nu mai intră decât cele trei spitale pe care le aveam. Ele au împreună 16 puncte de vaccinare. Cu cele două de la Circ am fi avut 30, iar la nivelul Capitalei ar fi fost undeva la 300”, a explicat Nicușor Da.

Întrebat dacă centrele de vaccinare sunt dotate cu tot ce este necesar, în condițiile în care se așteaptă adoptarea ordonanței de urgență care trebuie să direcționeze banii către administrațiile locale și încă se evaluează criteriile, Nicușor Dan a răspuns: „Tot timpul când e vorba de bani e complicat. Este un dialog în curs. Cel mai simplu pentru noi ar fi fost să oferim Arena Națională pentru că acolo e spațiu, numai că nu am vrut să amenajăm acolo pentru că suntem obligați ca pe 13 mai să predăm stadionul la UEFA pentru Campionatul European și nu am vrut să amenajăm acolo trei luni ca apoi să ne mutăm. De aceea am oferit Circul. Pentru Circ, oamenii noștri din Primărie au amenajat totul fără niciun fel de cost. La Circ o să avem două centre cu 14 puncte. Când am spus 300, m-am referit la puncte, nu la centre”.

A doua etapă a a campaniei de vaccinare începe vineri

Etapa a doua a campaniei de vaccinare va începe vineri, 15 ianuarie.

În această etapă ar urma să primească serul anti-COVID-19 persoanele de peste 65 de ani, beneficiarii centrelor sociale, persoanele cu boli cronice - diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice inclusiv boli congenitale, afecțiunile cardiovasculare cronice, afecțiunile cronice renale, oncologice, pulmonare, sindromul Down, afecțiuni hepatice, autoimune și alte condiții de imunodepresie, HIV-SIDA -, și persoanele care deservesc activități esențiale pentru bună funcționare a infrastructurii critice.

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, spune că în această a doua etapă ar putea primi serul anti-COVID 2,5 milioane de persoane.

”Plecând de la un procent de intenție de vaccinare în jur de 50-60% - care este variabil de la o categorie la alta – dacă aplicăm un procent de 50% dintr-o populație estimată de 5 milioane pentru etapa a doua, am putea să spunem că circa 2,5 milioane de persoane vor veni, efectiv, către un centru de vaccinare. Dacă vor fi și alte companii care vor primi autorizare la sfârșit de ianuarie, acest lucru ne creează o perspectivă mult mai bună de a crește accesibilitatea reală a persoanelor la vaccinare și de avea un număr mult mai mare. Depinde de numărul de doze care ne vor reveni și ritmul în care vor fi livrate”, a declarat Valeriu Gheorghiță joi seară, pe B1 TV.