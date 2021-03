Nicușor Dan: Evident că oricine are dreptul să protesteze față de deciziile autorităților. Îi rog pe cei care o fac, să o facă fără violențe și gândindu-se la cei pe care pot să-i pună în pericol (VIDEO)

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit marți dimineață despre protestele care au avut loc în București în seara zilei de luni. Edilul general spune că oricine are dreptul să își exprime nemulțumirea față de deciziile luate de autorități, însă le-a cerut bucureștenilor să facă acest lucru „fără violențe” și „gândindu-se la cei pe care pot să-i pună în pericol”.

În acest context, Nicușor Dan a precizat că este de înțeles faptul că oamenii sunt obosiți după un an întreg de restricții, însă a subliniat că este nevoie în continuare de un efort comun pentru ca această criză sanitară să fie depășită.

”Este nevoie de un efort de solidaritate din partea tuturor bucureștenilor și din partea tuturor românilor. Înțeleg că este greu pentru toată lumea după un an de restricții, însă este și mai greu pentru persoanele din sistemul sanitar și este și mai greu pentru persoanele care au rude, prieteni în spital cu această boală. Suntem în criză sanitară, aproape în fiecare zi avem peste 1.000 de noi persoane, în București, infectate cu acest virus și este nevoie de efortul nostru, al tuturor, pentru a trece de această perioadă dificilă. Pe măsură ce vaccinarea înaintează, probabil că vom fi mult mai bine în două luni. E nevoie de efortul nostru pentru acest interval”, a spus primarul Capitalei.

Referindu-se la protestele din București, față de noile restricții care au fost instituite în contextul pandemiei, Nicușor Dan a precizat: ”Evident că oricine are dreptul să-și expună opinia în democrație, evident că oricine are dreptul să protesteze împotriva deciziilor autorităților, însă îi rog pe cei care o fac, să o facă fără violențe și să o facă gândindu-se la cei pe care pot să-i pună în pericol”.

